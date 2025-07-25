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        Erzurum yüksek irtifada güç depolamak isteyen yerli ve yabancı takımların gözdesi

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezona hazırlanan yerli ve yabancı takımların gözdesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:01
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        Erzurum yüksek irtifada güç depolamak isteyen yerli ve yabancı takımların gözdesi
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        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezona hazırlanan yerli ve yabancı takımların gözdesi oldu.

        Şehir merkezine yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere yerli futbol kulüplerince her yıl tercih edilen merkez, yabancı takımların da ilgisini çekiyor.

        Süper Lig'den Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve Konyaspor ile 1. Lig'den Hatayspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Ümraniyespor'un kamp yaptığı merkez, Azerbaycan takımlarından Araz-Nahçıvan, İran ekiplerinden Persepolis, Zob Ahan ve Gol Gohar'ı da misafir ediyor.

        Yüksek irtifası, serin havası, konaklama ve tesisleşme gibi birçok avantajıyla cezbeden kentte yeni sezona hazırlanan yerli ve yabancı takımlar, zaman zaman kendi aralarında hazırlık maçları da yapıyor.

        - "Duyduk ki en güzel irtifa Erzurum'da"

        Zob Ahan Teknik Direktörü Ghasem Haddadifar, AA muhabirine, kendi şehirleri olan İsfahan'da 3 hafta önce antrenmanlara başladıklarını, ardından Erzurum'a geldiklerini söyledi.

        Yüksek irtifasından dolayı Erzurum'u seçtiklerini belirten Haddadifar, "Türkiye'nin her yerini aradık. Yüksek irtifa bizim için çok önemli. Duyduk ki en güzel irtifa Erzurum'da. Burada her şey güzel, onun için buraya geldik." dedi.

        Haddadifar, çalışma koşullarının elverişli olduğunu ifade ederek, "Türk insanına teşekkür ediyorum. Otel, antrenman sahaları, havası, her şey çok iyi. Burada güzel bir maçımız da oldu. Türkiye'nin en büyük takımlarından Trabzonspor ile bizim için çok iyi bir maç oldu. Burada devam ediyoruz ve bir maçımız da Erzurumspor FK ile olacak. Her şeyin istediğimiz gibi olması için çalışacağız." diye konuştu.

        Hazırlık sürecinde takımın eksiklerini gidermeye çalıştıklarını ve takımın gelişiminin belirli bir süre istediğini anlatan Haddadifar, şunları kaydetti:

        "Geçen sene 20 futbolcumuz gitti. Kulüp siyaseti budur ki gençleri oynatmak istiyoruz. Gelecek yıllarda gençlerin yetişmesi için hepsini düşünüyoruz. Bu şekilde düşünürsek 3 sene bekleyeceğiz ki bu gençleri 3 sene sonra tam yüksek seviyeye getirelim. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz ama bizim için önemli olan üçüncü sene."

        - "Türk futbolu tam olarak Avrupa'yı yakaladı"

        Haddadifar, ülkesi İran'da uzun yıllar futbol oynadığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Ben milli takımda uzun süre görev yaptım. Dünya Kupası, Asya Kupası'nda oynadım. Eminim ki Türk futbolu tam olarak Avrupa'yı yakaladı. Çabuk bir şekilde gidiyor. Sahaları, kampları, bütün her şeyiyle yakaladı. Ayrıca Avrupa'dan iyi transferler yapıyorlar. Türk halkı da çok iyi. Aynı bizimkiler gibi futbol hastası. Bizim de sizin gibi hedeflerimiz var. İnşallah sizin gibi yüksek yerlere, seviyelere geliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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