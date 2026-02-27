Hınıs Adliyesi'nde sosyal market açıldı

Erzurum'un Hınıs Adalet Sarayı'nda sosyal market açıldı.



Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı destekleriyle İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce ilçedeki adliyede sosyal market açıldı.



Yükümlü ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik açılan markette giyim, kırtasiye ve bazı gıda malzemeleri bulunuyor.



Hınıs denetimli serbestlik Müdür Vekili Hatice Filiz, yükümlüleri desteklediklerini anlattı.



Marketin çalışmalarına ilişkin Filiz, şunları kaydetti:



"Amacımız ihtiyaç sahibi yükümlülerimizin eş ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak dağıtarak aileye destek sağlayıp yalnız olmadıklarını hissettirmek ve topluma kazandırmak için sosyal destek mekanizmasını güçlendirmektir. Burada sunulan her ürün bir umut, bir destek ve yeniden başlama iradesinin sembolüdür. Bu anlamda müdürlük olarak yaptığımız her türlü çalışma ve yardımlarla yükümlülerimizin ve ailelerinin hayatlarını daha sağlıklı ve dengeli şekilde sürdürmelerine katkı sunmaya çalışacağız."

