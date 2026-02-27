Erzurum Şehir Hastanesi'nde çocuk sahibi olamayan çiftlere "umut" olacak merkez açıldı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere umut ışığı olacak Tüp Bebek Merkezi hizmete girdi.



Doğu Anadolu Bölgesi ve komşu ülkelere hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi, sahip olduğu ileri tıbbi donanım ve tecrübeli sağlık kadrosuyla ülkenin önemli sağlık merkezleri arasında yer alıyor.



Sağlık Bakanlığınca "Anne Dostu" ve "Bebek Dostu" ünvanları verilen hastanede, kadın doğum ile çocuk sağlığı alanında modern tanı ve tedavi olanakları sayesinde hastalara konforlu hizmet sunuluyor.



Erzurum ve çevre illerde doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra, kanser tedavisi gören ve çocuk sahibi olmak isteyenlere de hizmet verecek merkezde, ameliyathane, embriyoloji laboratuvarları, transfer ve çeşitli testlerin yapıldığı odalar bulunuyor.



Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılma işlemleri tamamlanan hastanedeki Tüp Bebek Merkezi'nin açılışı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sağlık müdürlüğü ve hastane yöneticilerinin katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleşti.



- Doğu Anadolu'ya hizmet verecek



Başhekim yardımcısı ve merkezin sorumlusu Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, gazetecilere, merkezin Doğu Anadolu'ya ve bölgeye faydalı olacağını belirterek, "Toplumdaki çiftlerin yüzde 15'i maalesef infertilite (kısır). Bu çiftlerimize hizmet vermek ve umutlarını yeşertmek için merkezimizi hizmete açtık." dedi.



Kadıoğlu, hastaları kadın doğum polikliniklerinde kabul ettikten sonra tüp bebek ihtiyacı tespit edilenleri merkezde takip edeceklerini ifade ederek, merkezden güzel sonuçlar almayı temenni etti.



Yapacakları çalışmalardan bahseden Kadıoğlu, şunları kaydetti:



"Sonuçta bir embriyo bile bizim için çok büyük bir emek. Her bir embriyo, yeni bir umut. Her bir umutta güzel yeni bir aile demek. Umarım başarılarımız güzel, halkımız memnun ve mutlu olur. Ekibimle hizmet etmek için buradayız. Kısırlığın hem erkek hem de kadınlardan kaynaklanan birçok sebebi var. Hizmete ulaşmayı kolaylaştırmak gerekiyor. En yeni teknolojiyle merkezi kurduk. İnsanların bu hizmet için şehir dışına çıkmasını engellemek lazım. Çünkü başka bir yerde tedavi görmek çok zor ve uzun sürüyor."



Yakutiye Belediye Başkanı Uçar da modern donanımı ve uzman kadrosuyla Erzurum’un sağlık altyapısını daha da güçlendirecek merkezin evlat sevinci bekleyen ailelere umut olmasını diledi.

