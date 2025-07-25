Palandöken'deki zorlu koşu nefes kesti

ERZURUM’un dünyaca ünlü kayak merkezi Palandöken, bu yıl Türkiye’nin en zorlu dağ koşularından birine ev sahipliği yaptı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 5K Mustafa Tekin Dikey Tırmanış Yarışı, 4 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışı 58 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Koşusu Kurul Başkanı Kemal Kukul 1’inci olarak tamamladı.

Palandöken'de saat 08.00’de başlayan yarış, 2 bin 200 metre rakımdaki acemi pistten başlayarak 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Ejder Zirvesi’nde sona erdi. Yarış öncesi tüm sporcular sağlık kontrolünden geçirilerek start alanına alındı. Aralarında profesyonel dağ koşucularının bulunduğu, 18 ila 70 yaş üzeri 50 kadın ve erkek sporcu, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda erkeklerde 58 dakika 14 saniyelik derecesiyle Kemal Kukul birinci olurken, Ömer Arabacı 1 saat 3 dakika 36 saniyeyle ikinci, Stanislav Igoshin ise 1 saat 5 dakika 7 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Tuğba Akın 1 saat 21 dakikayla birinci olurken, Emine Sevgin 1 saat 46 dakika 45 saniyeyle ikinci, İpek Aydemir ise 1 saat 54 dakika 48 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışa Erzurum’un İspir ilçesinden katılan ve ‘Dağların Oğlu’ olarak tanınan Bülent Erkan, ayağındaki kara lastik ve geleneksel dadaş kıyafetiyle dikkat çekti. Yarışı 1 saat 14 dakika 16 saniyelik derecesiyle 6’ncı sırada tamamlayan Erkan, “Bu yarış, rahmetli arkadaşımız Mustafa Tekin anısına düzenlendi. Onun adına zirvede bayrağımızı açacağım. Çok mutluyum. Zor diye bir şey yok, irade ve inanç her şeyi bitiriyor. 5 kilometre koşup yaklaşık bin metre irtifa alacağız" dedi.

Giresun Maraton Kulübü adına yarışa katılan Canan Türker ise, “Kulüp olarak 15 kişiyle geldik. Bu tür bir irtifa koşusunu ilk kez deneyimliyoruz. Parkur oldukça dik. Organizasyon çok güzeldi. Hedefimiz sağlıklı bir şekilde yarışı tamamlamak" diye konuştu.

Yarışa katılan en deneyimli sporculardan biri olan 71 yaşındaki Yurdal Topçuoğlu, “15 yıldır koşuyorum. Genellikle yol koşularına katılıyorum. Erzurumlu olduğum için bu zorlu yarışa da hazırlandım. Geçen hafta hem 5K hem de 25K parkurlarının antrenmanlarını yaptım" diye konuştu.