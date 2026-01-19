Erzurum'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli olacak
Erzurum Valiliği, kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin salı günü izinli olacağını bildirdi.
Erzurum Valiliği, kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin salı günü izinli olacağını bildirdi.
Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında soğuk havanın etkisi ile buzlanma ve don hadisesi görülebileceğinden hamile ve engelli kamu personelimiz, 20 Ocak Salı günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.