Erzurum'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli olacak

Erzurum Valiliği, kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin salı günü izinli olacağını bildirdi.



"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında soğuk havanın etkisi ile buzlanma ve don hadisesi görülebileceğinden hamile ve engelli kamu personelimiz, 20 Ocak Salı günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

