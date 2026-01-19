Karla kaplanan Erzurum'un tarihi yapıları dronla görüntülendi
Erzurum'da yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi.
Kentte gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Kar nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Beyaza bürünen kentteki Çifte Minareli Medrese, Tepsi Minareli Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi dron ile görüntülendi.
Öte yandan Horasan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi snowtrackla kurtarıldı.
