Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 15 kişi kurtarıldı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde köy yolunda kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:13 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 15 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Horasan ilçesinde köy yolunda kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kentte gün içerisinde aralıklarla devam eden kar yağışı, akşama doğru etkisini artırdı.

        Yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kırsal Karapınar-Kırklar ve Arpaçayır mahallelerinin grup yolunda 3 araç kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Yardım istenmesi üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin greyder ile yolu açmasının ardından araçlardaki 15 kişi kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        2409 metre rakımlı Kop Dağı Geçidi kapandı
        2409 metre rakımlı Kop Dağı Geçidi kapandı
        Snowbike Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası sona erdi
        Snowbike Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası sona erdi
        Güzel Sanatlar Müzesi kısa sürede gözde sanat merkezi oldu
        Güzel Sanatlar Müzesi kısa sürede gözde sanat merkezi oldu
        Güney ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurul yapıldı
        Güney ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurul yapıldı
        Erzurum'da polisin orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma ba...
        Erzurum'da polisin orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma ba...
        Halı dokuma alanında Erzurum'da yeni istihdam projesi hayata geçiriliyor
        Halı dokuma alanında Erzurum'da yeni istihdam projesi hayata geçiriliyor