        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da polisin orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Erzurum Valiliği, polisin bir kadına ve eşine karşı orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:46 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:46
        Erzurum'da polisin orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
        Erzurum Valiliği, polisin bir kadına ve eşine karşı orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

        "Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında, 'polisin bir kadına ve eşine karşı orantısız güç kullandığı ve sözlü hakarette bulunduğu' iddialarına ilişkin paylaşımlar üzerine konu hakkında Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine konu adliyeye intikal ettirilmiş ve ayrıca adli süreç de başlamıştır. İnceleme ve soruşturma tamamlandığında konu hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."



