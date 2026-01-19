Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Hakkari'de 167, Ovacık ve Sarıkamış'ta 165, Nemrut ve Erciyes'te 160, Keltepe'de 145, Palandöken 2 ve Yıldızdağı'nda 107, Yalnızçam'da 88, Uludağ'da 81, Kartepe'de 77, Yedi Kuyular'da 72, Yıldıztepe'de 67, Hesarek'te 64, Akdağ'da 52, Kop'ta 47, Gevaş Abalı ve Murat Dağı'nda 45, Süleymaniye'de 41, Hazarbaba'da 35, Mersivan'da 31, Davraz'da 26, Bozdağ ve Elmadağ'da 15 ve Denizli'de 12 santimetre ölçüldü.



Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:



Merkez 19.01.2026 En düşük En yüksek Palandöken KY -14 -11 Kartalkaya S -5 -2 Ergan KY -15 -11 Sarıkamış KY -11 -7 Hakkari KY -22 -11 Nemrut KY -12 -8 Erciyes HKY -15 -10 Keltepe S -8 -5 Palandöken 2 KY -15 -11 Yıldızdağı KY -10 -8 Yalnızçam KY -17 -7 Kartepe KY -9 -4 Hesarek ÇB -14 -10 Akdağ PB -9 -5 Kop KY -13 -8 Gevaş Abalı KY -14 -4 Murat Dağı S -14 -4 Mersivan KKY -6 -4 Davraz PB -13 -4 Bozdağ PB -8 1 Denizli S -14 -2

(KY: Kar yağışlı, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

