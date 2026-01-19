Habertürk
Habertürk
        Doğu Anadolu'daki 5 ilde 1865 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Doğu Anadolu'daki 5 ilde 1865 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1865 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:32 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:32
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 719 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 45, Kars'ta 208, Erzincan'da 503 ve Ağrı'da 390 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

