        Minik Nursena erken teşhisle böbrek yetmezliğinden kurtuldu

        Minik Nursena erken teşhisle böbrek yetmezliğinden kurtuldu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Anne karnındayken sol böbreğinde genişleme tespit edilen 3 aylık bebek, Erzurum'da kapalı yöntemle yapılan ameliyatla böbrek yetmezliğinden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:31
        Minik Nursena erken teşhisle böbrek yetmezliğinden kurtuldu
        İLHAMİ ERKILIÇ - Anne karnındayken sol böbreğinde genişleme tespit edilen 3 aylık bebek, Erzurum'da kapalı yöntemle yapılan ameliyatla böbrek yetmezliğinden kurtuldu.

        Erzincanlı Zeynep Kurt'un yaklaşık 6 ay önce hamilelik döneminde yaptırdığı tetkiklerde, Nursena bebeğin sol böbreğinde genişlemeden şüphelenildi. Doğumun ardından Zeynep ve Enes Kurt çifti, bebeklerini tavsiye üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkaya'ya götürdü.

        Burada yapılan ultrason ve detaylı tetkiklerde 3 aylık bebeğin böbrek çıkışında darlık tespit edilmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonda darlık giderildi.

        Erken teşhis ve tedavi sayesinde minik Nursena sağlığına kavuştu.

        - "Şifayla taburcu ediyoruz"

        Prof. Dr. Özkaya, AA muhabirine, bebeğin anne karnındayken böbreğinde genişleme tespit edildiğini söyledi.

        Doğum sonrası bebeğe detaylı tetkik yaptıklarını anlatan Özkaya, "Tetkiklerde böbrek çıkışında darlık tespit ettik, üçüncü aya kadar tetkikleri tamamlayıp sonra ameliyat yaptık. Ameliyatı yaklaşık 2,5 santimlik kesiyle yaptık, böbrek çıkışındaki darlığı tamir ettik, kateter koyduk. Bugün kateterlerini aldık ve şifayla bebeğimizi taburcu ediyoruz." dedi.

        Özkaya, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çocuk üroloji alanında her türlü hastalığı teşhis ve tedavi ettiklerini belirterek, kliniklerinde bu tarz çok sayıda vakaya başarıyla müdahale ettiklerini aktardı.

        Çocukların çok küçük olmasının ameliyat açısından sorun teşkil etmediğini dile getiren Özkaya, mikroskobik yöntemle yani alanı büyüterek işlem yapıldığı için ameliyatın güvenli olduğunu dile getirdi.

        Küçük çocuklarda tedaviye daha hızlı cevap aldıklarını vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

        "Erken teşhis ve erken tedaviyle hastaları sağlığına kavuşturabiliyoruz. Böbrek çıkış darlıklarında böbrek içindeki basınç arttığı için belli süre sonra böbrek artık yetmezliğe girebilir ve fonksiyonu kaybedebilir. Bu tür durumlarda eğer iş işten geçmişse, teşhiste geç kalınmışsa böbreği almaya kadar giden kötü sonuçlar olabiliyor. O yüzden erken teşhis önemli."

        - "Bu ömürlük ameliyat, bebeğimizi yaşamı boyunca götürecek"

        Prof. Dr. Özkaya, böbrek çıkışındaki darlığın tam olarak sebebinin bilinemediğini, bu bebekte ise doğuşsal ve yapısal bir bozukluk olduğunu belirterek, "Biz o dar segmenti çıkarttık, iyileşme sağlandı. Bu ömürlük ameliyat, 3-4 aylık bebeğimizi yaşamı boyunca götürecek. Bu ameliyatların çok dikkatli ve usta ellerde yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Baba Enes Kurt da bebeklerini tavsiye üzerine Prof. Dr. Özkaya'ya getirdiklerini anlatarak, "Fatih hocam sağ olsun bize her konuda tüm süreçte yardımcı oldu, sonra başarıyla ameliyatımızı yaptı. Allah ondan razı olsun, sağ olsun var olsun. Bebeğimize ilk teşhis yine bu hastanede konulmuştu. Ameliyat olmazsa sonrasında tehlikeli olacağı söylendi. Bu konuda uzman birini aradık, Fatih hocamı bulduk." diye konuştu.

        İlk göz ağrısı evlatlarını sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kurt, Özkaya ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

