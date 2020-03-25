Erzurum ve Iğdır'da kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yürütülüyor

AA

Erzurum'da özel kıyafet giyerek donanımlı araç ve cihazlarla çalışan Büyükşehir Belediyesi görevlileri, cami, meydan, alışveriş merkezi ve iş merkezlerinin yanı sıra diğer ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tehdidi tümüyle ortadan kalkıncaya kadar Kovid-19 ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Halkın sağlığı için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadelede Erzurum'da yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanı ilaçlayıp dezenfekte ettik. Süreci en az zararla kapatabilmek önemli. Kuşkusuz bu mücadele kadar bireysel ve toplumsal mücadele de büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, hijyen kurallarına dikkat etmeli ve sosyal mesafeye özen göstermelidir. Azami dikkat ve bir o kadar da sabır gerektiren bu süreci hep birlikte el ele, gönül mesafemizi sıklaştırarak atlatacağız. Bizler halkımız için mesaideyiz ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Onlar da hiç endişelenmeden bizim için sadece evlerinde kalsınlar."

- Iğdır

Iğdır Üniversitesi, 110 bin metrekarelik yerleşke alanını, kendi ürettiği dezenfektanlarla ilaçlıyor.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü'nde üretilen dezenfektanlarla başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları üniversitenin tamamında uygulandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversitenin geçen yıl dezenfekte ürünü üretmek için çalışma başlattığını anlattı.

Üretimin koronavirüs tehdidi üzerine hızlandırıldığını aktaran Alma, "Çin'den ithal edilen, 5-6 dolar maliyeti olan dezenfektan ürününü biz, bir doların altında maliyetle üretiyoruz. Bu da ülkemizi ithal edilen ürünlere bağımlılıktan kurtarmış olacak. İlerleyen süreçte üniversitemize önemli ekonomik katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Musa KaradağIı da kendi ürünlerini üreterek üniversiteye, Türkiye'ye ve Iğdır'a fayda sağlayacak bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

,Bülent Mavzer