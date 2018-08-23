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Eski güzellik kraliçesi, eşini kiralık katil aracılığıyla öldürtme suçundan yargılanıyor

Eski Porto Riko Güzellik Kraliçesi Áurea Vázquez Rijos, Kanadalı iş adamı eşini bir kiralik katil tutarak öldürtmekle suçlanıyor. Vazquez yıllarca İtalya'da yaşamış ve eşinin ailesinin tuttuğu dedektiflerin iz sürmesiyle bulunmuştu

23.08.2018 - 10:56 | Güncelleme:

Bir dönemin güzellik kraliçesinin Porto Riko'da bu hafta görülen davası bittiğinde, sokakta bıçaklanarak öldürülen zengin eski eşinin yakınlarının uzun bekleyişi sona erecek mi?

Áurea Vázquez Rijos ve Adam Joel Anhang'ın romantik macerası kısa sürdü ve talihsizdi.

Anhang'ın öldürülmesinin üzerinden neredeyse 13 yıl geçti.

Ve bir Amerikan Federal Mahkemesi nihayet, eski Porto Riko Güzeli Áurea Vázquez Rijos'un Kanadalı oyun yazılımı ve emlak zengini eşini evlendikten sadece 6 ay sonra öldürtüp öldürtmediğine karar verecek.

Dava, Vasquez'in İtalya ve İspanya'dan iadesinin talep edilmesiyle uzayan sıra dışı bir hukuk mücadelesinin ardından başladı.

Cinayet yüzünden masum bir adamın hapse atılması ve bu adamın salıverilmesinin ardından, Vasquez'i özel dedektifler sayesinde İtalya'da bulan, öldürülen kocanın babası oldu.

'İzini bulmamız 5 yıl sürdü'

Abe Anhang BBC'ye yaptığı açıklamada, "İzini bulmamız 5 yıl, yoğun mücadele ve enerjiye mal oldu, daha önce bulamadığımız için de durumu fark edip kaçtı" dedi.

32 yaşındaki Adam Anhang, Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın tarihi kısmında, bir Eylül akşamı feci şekilde dövülmüş, bıçaklanarak öldürülmüştü.

Başta olanlar bir soygun gibi görünüyordu. Vazquez Rijos da erkek saldırgan tarafından yaralanmıştı.

Savcılara göre ise Anhang, San Juan'daki bir restoranda eşiyle boşanma şartlarını konuşmaya gittiğini düşünüyordu ancak ölümcül bir tuzağın içine çekilmişti.

Suçlamaya göre, Vazquez Rijos, boşanmayla birlikte evlenmeden önce imzaladığı anlaşma nedeniyle, kocasının 24 milyon dolarlık servetine erişimini kaybedeceğini biliyordu.

Cinayetten 2 yıl sonra yakındaki bir restoran mutfağında çalışan Jonathan Román Rivera, Anhang cinayeti nedeniyle hüküm giydi.

Daha sonra bu karar bir tanığın ortaya çıkmasıyla bozuldu.

Tanık, katilin Anghang'ı önce bir kaldırım taşıyla dövdüğünü, sonra da birkaç kez bıçakladığını söylüyordu. Tanık ayrıca Vazquez'in katille kısa bir süre konuştuğunu ve katilin kadına birkaç kez, daha hafif bir şekilde vurduğunu anlattı.

2008'te saldırıyı düzenlediğini söyleyen adam suçunu itiraf edince Vazquez'e kiralık katil tutarak cinayet işleme suçlaması yöneltildi.

San Juan'daki mahkemede okunan ifadesinde suçunu itiraf eden Alex "El Loco" Pabon Colon adındaki adam, Vazquez'in cinayet karşılığında kendisine 3 milyon dolar vermeyi kabul ettiğini söyledi.

İmzalı itirafta "Aurera Vazquez, Alex'e arabasını San Justo Caddesi'ne park etmesini söyledi. Alex yapması gerekeni yapacaktı" deniyordu.

'Yahudiler bağrına bastı'

Ama Vazquez artık ABD topraklarında değildi. Savcılara göre 2006'da Porto Riko'yu terk etmişti. Bazen kaçakların iadesini zorlaştırmak için tasaları kullanılan bir ülkeye, İtalya'ya yerleşmeyi tercih etmişti.

Vazquez Floransalı bir taksi şoförüyle tanıştı ve ikizleri oldu. Ancak şoförün Corriera della Sera gazetesinde Vazquez'in Porto Riko'da arandığını okumasının ardından çift ayrıldı ve ikizlerin velayetini nihayetinde İtalyan adam aldı.

Bu arada, Abe Anhang'ın İtalya'da tuttuğu özel dedektiflerin verdiği bilgiye göre Vazquez, Floransa'daki Yahudi toplumuyla yakınlaşmıştı ve "Yahudi toplumu 2 çocuklu bir dul olarak gördükleri Vazquez'i bağrına basmıştı."

Baba Anhang, oğlu ve Vazquez arasında yapılan anlaşmada Vazquez'in eğitim görmesinin ardından 2 yıl içinde Yahudiliğe geçmesinin şart koşulduğunu söylüyor.

ABD'li savcılara göre Vazquez'e erkek kardeşi Charbel Vazquez Rijos, kız kardeşi Marcia ve annesi yardımcı oldu. Aile, Floransa'daki Firenzebraica Yahudi örgütünü kandırarak Aurera Vazquez ve kız çocuklarının Yahudi kökenli olduğuna inandırdı, İsrail'e yerleşebilmesi için sahte belgeleri sağladı.

Ancak Abe Anghang'a göre Vazquez "sahte isimler ve kimliklerle" Avrupa'da dolaştı. Özel dedektifler Cebelitarık, İspanya, Fransa ve İngiltere'de görüldüğünü bildirdi.

Savcılara göre erkek kardeş Charbel Jazquez Rijos, Glatt Kosher Traveller adlı bir şirket kurup Porto Riko'ya kaydetti. Plan, kız kardeşinin İtalya'da para kazanabilmesini sağlamaktı. Ama Yahudi turistleri hedefleyen bu şirket, Vazquez'in çöküşünü başlatan olay oldu.

Madrid Havaalanı'nda tutuklandı ve hapse atıldı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI ve İspanyol makamları gizli bir operasyon düzenleyip Vazquez'i Madrid'de hayali bir turist grubuna rehberlik yapmaya davet etti. Vazquez yemi yutmuştu.

Madrid Havaalanı'nda tutuklanan ve hapse atılan Vazquez, iadesine karşı İspanya mahkemelerinde yeni bir mücadele başlattı.

Vazquez, demir parmaklıkların ardındayken hamile kaldı ve anne oldu.

İspanyol kaynakları BBC'ye yaptıkları açıklamada çocuğun babasının İspanya'da bir uyuşturucu suçu nedeniyle hapis yatan, küçük çaplı bir gangster olduğunu söyledi.

Vázquez'in hapishanede evlenmesine izin verildi. Vázquez de Madridli yargıçtan bir İspanyol vatandaşının annesi olduğu için kendisini iade etmemesini istedi.

Sonunda FBI'ın uçağıyla 2015'te Atlantik Okyanusu'nun karşı yakasına uçtu, memleketi Porto Riko'ya indikten sonra bir aylık bebeği kucağından alındı ve koruyucu aileye verildi.

Yasal gecikmeler ve Maria Kasırgası davanın ertelenmesine yol açtı.

Davada Vazquez'in erkek kardeşi, kız kardeşi ve kız kardeşinin sevgilisine de suçlamalar yöneltilecek.

Savcılar ölüm cezası istemiyor

Savcılar, iade anlaşması çerçevesinde Vazquez için ölüm cezası istememeyi kabul etti.

Anhang, sonunda oğlu için adaletin yerine geleceğine dair iyimser ama eski gelininin yargılanmaktan kaçmasının işine yaramasını ironik buluyor:

"Aurera kaçtığı için, ABD'de adaletle yüzleşmesi için bazı şartlar koşan bir ülkeden iade edildiği için en hafif cezayı alacak. İspanya'da yakalanmış ve hüküm giymiş gibi bir cezayla ödüllendirilecek. Diğer yandan suça daha az karışmış olsalar bile suç ortakları daha uzun cezalar alacak."

BBC, Vazquez'in avukatı Lydia Lizarribar ile de görüşmeye çalıştı ancak Lizarribar davadan önce müvekkilinin savunma stratejisini konuşmak istemediğini söyledi.

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