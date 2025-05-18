Eski Türkiye güzeli Sevilay Öztürk’ten İdil Bilgen'e destek: Şimdi sıra İdil'de

2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olarak 7-31 Mayıs tarihleri arasında Hindistan’da düzenlenen 72’nci Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor.

İdil Bilgen'e anlamlı bir destek de 1996 Türkiye Güzeli Sevilay Öztürk'ten geldi. Kendi de Hindistan'da düzenlenen 1996 Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş olan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç meslektaşına başarılar diledi.

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Sevilay Öztürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Miss World heyecanı yaklaşıyor... 1996 yılında ülkemi temsil etmenin onurunu yaşamıştım. Şimdi sıra İdil'de" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram