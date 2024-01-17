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        Sokak ortasında 'borç' kavgası, sopalarla dövdüler (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:25
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        Sokak ortasında 'borç' kavgası, sopalarla dövdüler (2)
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        İKİŞÜPHELİYE SINIR DIŞI KARARI

        Eskişehir'de alacak meselesinden tartıştıkları 1 kişiyi sokak ortasında döverek olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M.A., H.A. ile A.A., `kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal´ suçlarından götürüldüğü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler M.M.A. ve H.A. hakkında ayrıca sınır dışı kararı verildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından M.M.A. ve H.A. sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü´ne götürülerek işlemlerine başlandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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