Sokak ortasında 'borç' kavgası, sopalarla dövdüler (2)

İKİŞÜPHELİYE SINIR DIŞI KARARI

Eskişehir'de alacak meselesinden tartıştıkları 1 kişiyi sokak ortasında döverek olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M.A., H.A. ile A.A., `kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal´ suçlarından götürüldüğü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler M.M.A. ve H.A. hakkında ayrıca sınır dışı kararı verildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından M.M.A. ve H.A. sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü´ne götürülerek işlemlerine başlandı.