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        Sokak ortasında 'borç' kavgası, sopalarla dövdüler

        ESKİŞEHİR'de Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden tartıştıkları aynı ülke vatandaşını, sokak ortasında sopalarla dövdü. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:45
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        Sokak ortasında 'borç' kavgası, sopalarla dövdüler
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        ESKİŞEHİR'de Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden tartıştıkları aynı ülke vatandaşını, sokak ortasında sopalarla dövdü. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ne dün otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan indikten sonra borcunu ödemediğini öne sürdükleri kişiyi kovaladı. Kısa süre sonra yakaladıkları kişiyi, sopalarla döven 3 şüphelinin o anları çevredekilerin cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde borcu olduğu öne sürülen kişi, saldırının ardından evine kaçarken, ellerindeki sopalarla sokakta bağırıp dolaşan 3 şüpheli, daha sonra geldikleri otomobille mahalleden ayrıldı.

        İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cep telefonuyla görüntülenen eli sopalı 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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