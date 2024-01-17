Sokak ortasında 'borç' kavgası, sopalarla dövdüler
ESKİŞEHİR'de Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden tartıştıkları aynı ülke vatandaşını, sokak ortasında sopalarla dövdü. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından 3 şüpheli, gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden tartıştıkları aynı ülke vatandaşını, sokak ortasında sopalarla dövdü. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ne dün otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan indikten sonra borcunu ödemediğini öne sürdükleri kişiyi kovaladı. Kısa süre sonra yakaladıkları kişiyi, sopalarla döven 3 şüphelinin o anları çevredekilerin cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde borcu olduğu öne sürülen kişi, saldırının ardından evine kaçarken, ellerindeki sopalarla sokakta bağırıp dolaşan 3 şüpheli, daha sonra geldikleri otomobille mahalleden ayrıldı.
İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cep telefonuyla görüntülenen eli sopalı 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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