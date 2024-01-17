Eskişehir'de aranan 42 kişi yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ocak'ta icra edilen faaliyetlerde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 40 kişi, 5 ila 10 yıl arası bir kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.