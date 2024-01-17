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        Eskişehir'de aranan 42 kişi yakalandı

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:17
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        Eskişehir'de aranan 42 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ocak'ta icra edilen faaliyetlerde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 40 kişi, 5 ila 10 yıl arası bir kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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