Eskişehir'de aranan 42 kişi yakalandı
Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ocak'ta icra edilen faaliyetlerde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 40 kişi, 5 ila 10 yıl arası bir kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.
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