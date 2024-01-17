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        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de jandarma tarafından "Tekinler" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:08
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        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de jandarma tarafından "Tekinler" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, "Tekinler" olarak bilinen Y.T. (52), M.T. (25), O.T. (26) ve P.T'nin (49) organize suç örgütü çatısı altında "tefecilik öncül" suçundan elde ettikleri yasa dışı gelir ile hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para aklama suçunu işledikleri bilgisine ulaşıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Odunpazarı ilçesinde tefecilik faaliyeti gösteren organize suç örgütü üyelerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan rapora göre, 17 milyon 780 bin 624 lira nakit para, 300 milyon lira değerinde 150 dönüm arazi, 85 milyon lira değerinde 17 daire, 20 milyon lira değerinde 4 işyeri, 20 milyon lira değerinde 14 tarla ve 5 milyon lira değerinde 3 otomobil olmak üzere toplam 447 milyon 780 bin 624 lira değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı edindikleri tespit edildi.

        Suç örgütünün 4 üyesi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.T, M.T. ve O.T. tutuklandı, P.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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