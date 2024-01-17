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        Haberler Sağlık Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat? Cep telefonu bağımlılığını ölçen test...

        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?

        Uzmanlara göre, gün içinde 5 saat ve üzeri cep telefonu kullanımı, bağımlılık riskini akıllara getirmeli. Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, cep telefonu bağımlılığı yaşayanların sosyal hayatlarında, iş hayatlarında ve aile ilişkilerinde sorun yaşamaya başladıklarını belirterek, bu bağımlılığın negatif etkilerine dikkat çekti. Sokağın nabzını tutan Habertürk editörü Helin Genç, vatandaşların telefonda kaç saat geçirdiğini sordu. İşte aldığımız yanıtlar ve bağımlılık riskini ölçen o test... Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 17.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:36
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        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
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        Cep telefonu bağımlılığı, kişinin gündelik hayatını olumsuz etkileyecek düzeyde cep telefonu kullanmasıyla ortaya çıkan klinik bir tablo. İngiliz The Guardian'ın bilim gazetecisi Catherine Price'ın yazısında sorduğu "Tek bir hayatınız var. Gerçekten bunu telefonunuza bakarak mı geçirmek istiyorsunuz?" sorusu, giderek yaygınlaşan cep telefonu bağımlılığını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’de ve dünyada yapılan farklı çalışmalar, cep telefonuna bağımlılık durumunun yüzde 5-10 arasında değiştiğini gösteriyor. Kimi zaman isteyerek kimi zaman da farkında olmadan cep telefonunda geçirilen uzun saatler, çeşitli problemleri de beraberinde getiriyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, cep telefonu bağımlılığının olumsuz etkilerini anlatırken, Habertürk editörü Helin Genç, sokağın nabzını tuttu. Cep telefonuyla olan ilişkilerini anlatan vatandaşlar, günde 4, 6, 12 saatlerini cep telefonunda geçirdiklerini söylediler.

        "SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİREMEZLER"

        Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, "Cep telefonu bağımlıları sosyal hayatlarında, iş hayatlarında ve aile ilişkilerinde sorun yaşamaya başlarlar. Artık sorumluluklarını yerine getiremeyecek bir haldedirler" dedi.

        GÜNDE KAÇ SAAT TELEFONA BAKIYORSAK BAĞIMLIYIZ?

        Gün içinde 5 saat ve üzeri cep telefonu kullanımının bağımlılık riskini akla getirmesi gerektiğini söyleyen Dr. Çetin, "Bununla birlikte kişinin sabah uyandıktan ne kadar süre sonra cep telefonuna baktığı, gece uykuya dalmadan önce yine cep telefonuyla ne kadar vakit geçirdiği de risk açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

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        UYKUSUZLUK, KONSANTRASYON KAYBI VE AĞRILARA YOL AÇIYOR

        Psikiyatri Uzmanı Çetin, cep telefonu bağımlılığının negatif etkilerini şu sözlerle açıkladı:

        - Uykusuzluk: Sürekli telefon kullanımı uykusuzluğa neden olabilir.

        - Konsantrasyon sorunları: Telefon bağımlılığı, dikkatin dağınık olmasına ve konsantrasyon sorunlarına yol açabilir.

        - Sosyal izolasyon: Gerçek dünya ilişkilerinden uzaklaşma ve sosyal izolasyon.

        - Fiziksel sağlık sorunları: Göz ağrısı, boyun ve sırt ağrıları gibi sorunlar...

        - Duygusal değişiklikler: Huzursuzluk, gerginlik, stres ve depresyon gibi duygusal değişiklikler.

        BAĞIMLILIK RİSKİNİ ÖLÇEN TEST

        Kişinin hayatı ciddi anlamda olumsuz etkilenmeye başladığında yardım almak da kaçınılmaz oluyor. Peki, cep telefonu bağımlılarına tanı nasıl konuyor? Dr. Çetin, Prof. Dr. Cemal Onur Noyan’ın Türkçe'ye çevirdiği 'Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği' içinde bulunan soruların cep telefonu bağımlılığı açısından riski değerlendirmeyi sağlayan önemli sorular olduğunu kaydederek, sorulara verilen farklı ölçüdeki cevapların kişinin bağımlılık durumu açısından yol gösterici olduğunu söyledi.

        İşte o test...

        Dr. Çetin, cep telefonu kullanımı artık vazgeçilmez bir hale gelmişse, günün çoğu artık cep telefonuyla uğraşarak geçiriliyorsa, kişi cep telefonundan uzak olduğunda kaygılı hissediyorsa, aile ve okul ya da iş hayatında sorumluluklarını yerine getiremiyorsa tedavi gereğinin ortaya çıktığını ifade ederek, "Tedavide kişinin cep telefonu kullanımının kısıtlanması, gereği halinde ilaç tedavileri, bireysel psikoterapi ya da grup terapileri gibi farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir" dedi.

        "GERÇEK DÜNYADAKİ SOSYAL ETKİLEŞİMLERE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRABİLİRSİNİZ"

        Kişilerin telefonda uzun saatler geçirmek yerine yapabileceği başka şeyler de olduğunu söyleyen Çetin, "Telefonu bilinçli ve amaçlı bir şekilde kullanmaya çalışın. Dışarıda yürüyüş, spor gibi fiziksel aktivitelere yönelebilirsiniz. Gerçek dünyadaki sosyal etkileşimlere daha fazla zaman ayırabilir, yeni hobiler edinebilir ve ilgi alanlarınızı genişletebilirsiniz" önerisinde bulundu.

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