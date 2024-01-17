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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını öldürüp annesini yaralayan uyuşturucu bağımlısı ifade cerdi: Psikiyatri hastasıyım

        Babasını öldüren sanık: Psikiyatrik tedavi gördüm, rapor istiyorum

        Başkentte uyuşturucu tedavisi olmasını isteyen babası Mehmet Zeren'i öldüren Numan Yasin Zeren hakim karşısına çıktı. Annesini de yaralayan cani savunmasında, "Hastanede psikiyatrik tedavi gördüm. Hakkımda rapor aldırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:14
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        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
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        Ankara'da uyuşturucu tedavisi olmasını isteyen babası Mehmet Zeren'i (50) öldüren, annesi Yıldız Zeren'i (45) yaralayan tutuklu sanık Numan Yasin Zeren (24), duruşmada, "Hastanede psikiyatrik tedavi gördüm. Hakkımda rapor aldırılmasını istiyorum" dedi.

        DHA'nın haberine göre Numan Yasin Zeren, geçen yıl 29 Haziran'da uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı.

        Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakladı. Mehmet Zeren hastanede hayatını kaybetti, Yıldız Zeren de tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNCEKİ SAVUNMALARI TEKRAR ETTİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Zeren hakkında, 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        Ankara 1 'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Numan Yasin Zeren ile annesi Yıldız Zeren katıldı. Sanık Zeren, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Hastanede psikiyatrik tedavi gördüm. Hakkımda rapor aldırılmasını istiyorum. Mahkeme heyetinden tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme başkanı, mevcut delil durumu ve suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan dolayı sanık hakkında adli kontrol kararının yetersiz kalacağı kanaatiyle tahliye talebinin reddedilmesine karar verdi. Duruşma, 16 Nisan'a ertelendi.

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