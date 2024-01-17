Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri

İş Sanat, yarıyıl tatiline giren öğrencileri İstanbul ve Ankara'da bulunan müzelerinde birbirinden renkli atölyelerde ücretsiz ağırlayacak. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi de yarıyıl tatilinde birbirinden renkli atölyeleri ile öğrencileri bekliyor.

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3-5 yaş grubunun katılabileceği Benim Hayvan Dostlarım atölyesinde Türk Resmini İzlemek Sergisi'nde yer alan Hayvanlar Âlemi odasında sergilenen resimler ve heykeller ebeveyn ve çocuklarla birlikte incelenecek. Daha sonra kendilerine bir habitat seçen çocuklar farklı malzemeler kullanarak seçtikleri habitatta yaşayabilecek bir hayvanın heykelini yapacaklar.

6-9 yaş grubunun katılabileceği Kat Kat Duygular atölyesinde ise çocuklar Türk Resmini İzlemek Sergisi'nde yer alan soyut eserler aracılığıyla kavramlar dünyası ile tanışacak. Sanatçıların hayal dünyalarının ve ilham kaynaklarının keşfedileceği bu atölyenin sonunda her çocuk kendi yaptığı soyut sanat çalışmasını özel bir katlama tekniği ile akordiyon kitap tasarımına dönüştürecek.