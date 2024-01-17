14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
İstanbul'da, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren çocuğun cenazesi Giresun'a toprağa verildi. Öte yandan Arda Tonbul'un daha 4 aylıkken, annesi Emine Tonbul'u kalp krizi sonucu kaybettiği belirtildi
İstanbul Esenyurt'ta, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki demir-çelik fabrikasında staj yaparken, 9 Ocak'ta dengesini kaybetmesi sonucu kafası sac bükme makinesine sıkışan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi 14 yaşındaki Arda Tonbul'un cenazesi, yakınları tarafından Giresun'un Çamoluk ilçesine getirildi.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ
AA'da yer alan habere göre Tonbul için Karadikmen köyündeki Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine babası Raşit Tonbul ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Başkanı Mutlu Özel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
AİLE KABRİSTANINA DEVRİLDİ
Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.
4 AYLIKKEN ANNESİNİ KAYBETMİŞ
Öte yandan Arda Tonbul'un henüz 4 aylıkken, annesi Emine Tonbul'u kalp krizi sonucu kaybettiği küçük çocuğun yakınları tarafından belirtildi.