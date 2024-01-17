14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı! İstanbul'da, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren çocuğun cenazesi Giresun'a toprağa verildi. Öte yandan Arda Tonbul'un daha 4 aylıkken, annesi Emine Tonbul'u kalp krizi sonucu kaybettiği belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 17.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:57 facebook

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