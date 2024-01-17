İş makinesi, anne ve 2 çocuğuna çarptı! Pusette ölüm! Kocaeli'nde, kelimenin tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı! İş makinesi, 29 yaşındaki Ceylan Ş. ile 2 çocuğuna çarptı. Kazada, tekerin altında kalan 2 yaşındaki bebek arabasındaki Elis Ada Ş. yaşamını yitirdi, hafif yaralanan hamile annesi Ceylan Ş. ile 3 yaşındaki kardeşi Gülbeyaz Ş. (3), hastanede tedaviye alındı

Kocaeli'nde kaza, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak´ta meydana geldi. Belediyeye bağlı taşeron firmaya ait S.S.´nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesi, Ceylan Ş. (29) ile biri bebek arabasında, 2 çocuğuna çarptı.

PUSETİN İÇİNDE TEKERİN ALTINDA KALDI DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iş makinesinin tekerinin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Ş.'nin (2) yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNE VE DİĞER ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI Hafif yaralanan, 3'üncü çocuğuna hamile Ceylan Ş. ve diğer kızı Gülbeyaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA VE DİĞER YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ Eşi ve kızına iş makinesi çarptığını haber alıp kaza yerine gelen Mehmet Ş. ve diğer yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI İş makinesinin operatörü S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Elis Ada Ş.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.