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        Eskişehir'de iskele demiri hırsızlığının 3 şüphelisinden biri tutuklandı

        Eskişehir'de iskele demiri çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:00
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        Eskişehir'de iskele demiri hırsızlığının 3 şüphelisinden biri tutuklandı
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        Eskişehir'de iskele demiri çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'ndeki bir inşaattan 100 parça iskele demirinin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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