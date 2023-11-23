Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu; 26 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi
ESKİŞEHİR'desilahatölyesine dönüştürülen eve yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
ESKİŞEHİR'desilahatölyesine dönüştürülen eve yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin atölyeye çevirdiği evlerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi sonrası harekete geçti. Bir süre takibe alınan 2 kişi, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 134 değişik çap ve markalarda fişek, 6 dolu kartuş, 46 şarjör, 24 silah sürgüsü, 15 silah gövdesi, 10 tabanca namlusu, 7 icra yayı, 8 matkap ucu, pafta takımı, taşlama motoru, şarjlı matkap, 2 hassas terazi, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli, ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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