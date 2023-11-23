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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu; 26 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi

        ESKİŞEHİR'desilahatölyesine dönüştürülen eve yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:50
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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu; 26 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi
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        ESKİŞEHİR'desilahatölyesine dönüştürülen eve yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin atölyeye çevirdiği evlerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi sonrası harekete geçti. Bir süre takibe alınan 2 kişi, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 134 değişik çap ve markalarda fişek, 6 dolu kartuş, 46 şarjör, 24 silah sürgüsü, 15 silah gövdesi, 10 tabanca namlusu, 7 icra yayı, 8 matkap ucu, pafta takımı, taşlama motoru, şarjlı matkap, 2 hassas terazi, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli, ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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