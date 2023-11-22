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        Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı'na 500 fidan dikildi

        Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi, İl Müftülüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı'na 500 çam fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:26
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        Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı'na 500 fidan dikildi
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        Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi, İl Müftülüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı'na 500 çam fidanı dikildi.

        Kanlıpınar mevkisindeki etkinlikte İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ile beraberindekiler, Hızırbey İmam Hatip, Plevne Özel İdare ve Murat Atılgan ortaokullarının öğrencileriyle fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Müftü Gerek, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlandığını hatırlattı.

        Vatan topraklarının kan dökülerek kazanıldığını dile getiren Gerek, şöyle konuştu:

        "Peygamber Efendimiz, 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' buyurmuştur. Orman hayattır, vatandır ve gelecektir. 'Geleceğe nefes' sloganıyla bu ormanlar oluşturulmaktadır. Diyanet olarak bu manada sloganımız 'Bir fidan, bir iyilik' olmuştur. 'Geleceğe nefes' düsturuyla hareket ediyoruz. Bundan 3 sene önce de 50 dönümlük arazide fidanların bedellerini ödeyerek hatıra ormanı oluşturmuştuk. Bugün de bu ormanımızı, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı anısına taçlandırıyoruz. Bu ormanlarla oksijen artacak, kuşlar buralara konacak. Yağmurumuz artacak."

        Orman Bölge Müdür Yardımcısı Bozan da ağaç dikiminin çevre üzerindeki olumlu etkilerine değindi.

        Ormanların oksijen oranını artırdığına dikkati çeken Bozan, "Bu nedenle bizler, burada kutsal bir görev yapıyoruz. Ağaçlandırma yaparak dünyanın daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için yapmamız gereken şey, fidan dikerek ormanlaştırma oranını artırmak." dedi.

        Gerek, fidan dikiminin ardından öğrencilere çorba dağıttı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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