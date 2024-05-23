Meslektaşları şehit Fethi Sekin'in adını taşıyan tesiste güvenli sürüş eğitimi alıyor

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'deki Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Tesisi'nde trafik polislerine zorlu parkurlarda güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda teröristlerle çatışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısının yaşatıldığı tesiste 81 ilden gelen trafik polisleri eğitim görüyor.

Odunpazarı ilçesinde 100 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen ve geçen yıl hizmete giren yerleşkedeki eğitimlerle, görevde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Her türlü hava ve yol koşuluna uygun eğitimlere katılanlar, teorik bilgilerin yanı sıra yerleşkedeki farklı senaryolara göre tasarlanmış simülasyon ve pistlerde uygulamalı dersler alıyor. Derslerde özellikle araçlarla suçluların takibinde can güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenler anlatılıyor.

Emniyet kemeri yana taklalı simülatörü (aracın yandan sola doğru 360 derece dönmesi), önden çarpmalı emniyet kemeri simülatörü, yaya simülatörü, kuru zeminde frenli frensiz engelden kaçış, slalom, su kızağı parkuru, ıslak zeminde araç kullanma ve park parkuru ile aracın önden ve arkadan kaymasını simüle eden "Skidcar" sistemiyle kursiyerlerin sürüş davranışlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.