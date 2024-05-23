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        Meslektaşları şehit Fethi Sekin'in adını taşıyan tesiste güvenli sürüş eğitimi alıyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'deki Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Tesisi'nde trafik polislerine zorlu parkurlarda güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:55
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        Meslektaşları şehit Fethi Sekin'in adını taşıyan tesiste güvenli sürüş eğitimi alıyor
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        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'deki Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Tesisi'nde trafik polislerine zorlu parkurlarda güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

        İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda teröristlerle çatışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısının yaşatıldığı tesiste 81 ilden gelen trafik polisleri eğitim görüyor.

        Odunpazarı ilçesinde 100 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen ve geçen yıl hizmete giren yerleşkedeki eğitimlerle, görevde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

        Her türlü hava ve yol koşuluna uygun eğitimlere katılanlar, teorik bilgilerin yanı sıra yerleşkedeki farklı senaryolara göre tasarlanmış simülasyon ve pistlerde uygulamalı dersler alıyor. Derslerde özellikle araçlarla suçluların takibinde can güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenler anlatılıyor.

        Emniyet kemeri yana taklalı simülatörü (aracın yandan sola doğru 360 derece dönmesi), önden çarpmalı emniyet kemeri simülatörü, yaya simülatörü, kuru zeminde frenli frensiz engelden kaçış, slalom, su kızağı parkuru, ıslak zeminde araç kullanma ve park parkuru ile aracın önden ve arkadan kaymasını simüle eden "Skidcar" sistemiyle kursiyerlerin sürüş davranışlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Eğitim sonunda başarılı olan trafik polisleri, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika almaya hak kazanıyor.

        - "Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren iki merkezden biri"

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste tüm illerden gelen trafik polislerine ileri sürüş teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini belirtti.

        Aksoy, ileri sürüş tekniğine ihtiyaç duyan trafik polislerine eğitim verilen iki merkezden birinin Eskişehir'de olmasının kent açısından önemine işaret etti.

        Eğitim programına ilişkin bilgi veren Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Recai Öz de trafik polislerine uzman eğitmenler tarafından otomobil ve motosikletlerle sürekli, etkin ve yoğun bir şekilde üst düzey eğitimler verildiğini ifade etti.

        Tesiste, kursiyerlerin farklı uygulamalar yaparak deneyim kazandığını anlatan Öz, şöyle konuştu:

        "Islak ve kuru zemin parkurlarıyla uygulamalı eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimler Trafik Başkanlığımızın planlamasında ve koordinesinde yürütülmektedir. Otomobiller için güvenli sürüş teknikleri eğitimi üç gün süreli, motosikletler temel eğitimini ise dört haftalık süre içinde uygulamalı olarak vermekteyiz. Trafik Başkanlığımız bu eğitimleri planlıyor, biz de burada uygulamalı olarak veriyoruz. Burası Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren iki merkezden biridir. Diğeri Ankara'nın Gölbaşı'nda ilçesinde bulunuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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