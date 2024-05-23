İstanbul'da edinilen bilgiye göre, 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan Renç Armağan Haktanır, 2007 yılında ise üvey babasını bıçakladığı gerekçesi ile her yerde aranırken, 2008 yılında uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü.

BURSA'DA YAKALANMIŞTI

O tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde her yerde aranan katil, Bursa’da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Haktanır, yargılandığı davada iki kişinin ölümünden sorumlu tutularak 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile mahkum edilmişti.

FİRAR EDİP SAHTE KİMLİK KULLANDI

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada firar eden Haktanır, izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Firari katilin izine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri rastladı.

POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yıllardır her yerde aranan Haktanır, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapan polisin dikkatini çekti.

KİMLİK SAHTE ÇIKTI PARMAK İZİNE BAKTILAR

Geçtiğimiz Pazartesi günü Beyoğlu’nda uygulama yapan ve Taksim Meydanı civarında denetimde bulunan turizm polisi, saat 17.00 sıralarında tedirgin davranışlarda bulunan Haktanır’a GBT sorgusu yaptı. Firari katilin polise gösterdiği kimlik sahte çıkınca parmak izine bakıldı.

MÜEBBET VE 27 YIL HAPSİ VARDI

Parmak izinden şüphelenilen kişinin 2 kişiyi “kasten öldürme” suçundan kesinleşmiş 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile aranma kaydı olduğunu tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Beyoğlu’nda Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan Renç Armağan Haktanır, hemen en yakın emniyet merkezine götürüldü. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.