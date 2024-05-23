Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor... İşte bir dönemin çocuk oyuncusunun son hali!

SON HALİ ŞAŞIRTIYOR

Jake bu yıl Mart ayında rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Annesi "Çok daha iyi bir yerdeyiz. Ve sabırsızlıkla bekleyeceğimiz pek çok şey var," dedi. “Hepimiz Jake'i seviyoruz ve onun yanında olmak istiyoruz. Sadece onun mutlu olmasını istiyorum."

Kaynak: Scripps News, Entertainment

Fotoğraf kaynak: IMDb, AP