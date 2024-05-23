Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor... İşte bir dönemin çocuk oyuncusunun son hali!
Genç bir Anakin Skywalker'ı canlandıran Jake Lloyd, sekiz yaşındayken "The Phantom Menace" filminde rol aldıktan sonra kamuoyunun gözünden kaybolmuştu. Çocuk yıldızın son hali ise görenleri şaşırttı! İşte küçük Anakin Skywalker'ın son hali!
Bu ay, "Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike"nin sinema ekranlarında ilk kez yayınlanmasının üstünden tam 25 yıl geçmiş oldu. Oyuncularla yapılan yeni röportajlar, yeni bir poster ve filmin yeniden sinemalara dönüşüyle beraber Star Wars severler bu ayı büyük bir heyecanla karşıladı. Fakat tüm kutlama sürecinde gözler Jake Lloyd'u aramıştı. İşte genç oyuncuya dair detaylar...
3000 KİŞİ İÇİNDEN SEÇİLDİ
George Lucas uzayda pod yarışı şampiyonu ve Jedi adayı Anakin Skywalker'ı oynaması için 3.000'den fazla kişi içinden Jake Lloyd'u seçmişti. Geçtiğimiz aylarda 35 yaşına giren oyuncunun filmden bu yana dikkatlerden uzak hayatı hayranları için büyük ölçüde bir gizemdi.
AKIL HASTALIKLARIYLA MÜCADELE ETTİ
Annesi Lisa Llyod, verdiği özel bir röportajda Jake'in çok uzaklardaki galakside yer alışından bu yana yaşadıklarından bahsetti. Oğlunun filmden bu yana akıl hastalıkları ile mücadele ettiği çalkantılı hayatını, aile trajedilerini bu röportajda anlattı. Jake'in bugün yıllardır olduğundan daha mutlu olduğunun da altını çizdi.
LİSEDE SORUNLAR YAŞAMAYA BAŞLADI
Lisa, oğlunun kişiliğinin değiştiğini anladığı ilk anlardan bahsetti. "Farklı gerçeklikler hakkında konuşuyordu." Oğlunun bu gerçeklikte mi yoksa farklı bir gerçeklikte mi yaşadığından emin olmadığını söylediğinden bahsetti.
"PARANOİD ŞİZOFRENİ"
Jake, bir buçuk yarıyılın ardından Mart 2008'de Indiana'da Lisa ile birlikte yaşamak için üniversiteden ayrıldı. Terapistler ve psikiyatristlerle yapılan bir dizi randevu sonunda bir tanısı kondu: paranoid şizofreni.
"YILDIZ SAVAŞLARI NEDENİYLE İŞİ BIRAKMADI!"
“İnsanlar 'Yıldız Savaşları' nedeniyle işi bıraktığını söylüyor. Bu doğru değil. 'Yıldız Savaşları' ile hiçbir ilgisi yoktu. Daha çok ailemizle ilgiliydi. Lisa, Jake'in hâlâ "Yıldız Savaşları" tişörtleri giymeyi sevdiğini ve bazen halk arasında tanındığını söyledi.
2015 YILINDA TUTUKLANMIŞTI
2015 yılında 26 yaşındaki Lloyd polisler tarafından uzun bir süre boyunca kovalandı. Şerif, Lloyd'un tutuklandığı sırada sarhoş olmadığını söyledi. Eski çocuk yıldız, polislere adının Jake Broadbent olduğunu söyledi ve polis memurları için durmamak, tutuklamaya direnmek, dikkatsiz araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmakla suçlandı.
SON HALİ ŞAŞIRTIYOR
Jake bu yıl Mart ayında rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Annesi "Çok daha iyi bir yerdeyiz. Ve sabırsızlıkla bekleyeceğimiz pek çok şey var," dedi. “Hepimiz Jake'i seviyoruz ve onun yanında olmak istiyoruz. Sadece onun mutlu olmasını istiyorum."
Kaynak: Scripps News, Entertainment
Fotoğraf kaynak: IMDb, AP