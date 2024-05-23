Dilan Çiçek Deniz: Zamanımıza yazık
Esra Dermancıoğlu'nun, Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik 'Çıplaklık' eleştirisine tepkiler sürüyor. Birce Akalay'dan sonra Dilan Çiçek Deniz de Dermancıoğlu'nu ayıpladı
Kevin Costner ile röportaj yapmak için Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz, İstanbul'a döndü. Deniz, Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyunculara yönelik 'Çıplaklık' eleştirisi hakkında konuştu.
Cannes'a giden Türk oyuncular hakkında eleştirilerde bulunan Esra Dermancıoğlu; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım. Onların yerine ben gitmeliydim" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Esra Dermancıoğlu'na ilk tepki Birce Akalay'dan gelmişti. Akalay, Dermancıoğlu'na tepkisini, Cannes'dan döndükten sonra katıldığı bir davette; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum" sözleriyle dile getirmişti.
Esra Dermancıoğlu'na ikinci tepki, 29 yaşındaki Dilan çiçek Deniz'den geldi. Ünlü oyuncu, havaalanında kendisini bekleyen gazetecilerin Dermancıoğlu'nun sözlerini hatırlatması üzerine; "Çok ayıp buluyorum. O yüzden zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok. Ben nasıl istediğimi giyinmekte özgürsem, insanlarda eleştirmekte özgür. Kıyafet eleştirmek başka ama benim tercihlerime saygı duymayıp, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka" dedi.
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