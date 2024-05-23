Dilan Çiçek Deniz: Zamanımıza yazık

Esra Dermancıoğlu'na ikinci tepki, 29 yaşındaki Dilan çiçek Deniz'den geldi. Ünlü oyuncu, havaalanında kendisini bekleyen gazetecilerin Dermancıoğlu'nun sözlerini hatırlatması üzerine; "Çok ayıp buluyorum. O yüzden zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok. Ben nasıl istediğimi giyinmekte özgürsem, insanlarda eleştirmekte özgür. Kıyafet eleştirmek başka ama benim tercihlerime saygı duymayıp, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka" dedi.

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