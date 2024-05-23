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        Eskişehir LÖSEV'e kayıtlı hasta ve yakınlarına et ve et ürünleri dağıtıldı

        Eskişehir'de yaşayan Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı yüzlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünlerinin dağıtımının yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:29
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        Eskişehir LÖSEV'e kayıtlı hasta ve yakınlarına et ve et ürünleri dağıtıldı
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        Eskişehir'de yaşayan Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı yüzlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünlerinin dağıtımının yapıldığı bildirildi.

        Eskişehir LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Yılmaz'ın gönüllü olarak ailelerle bir araya geldiği bildirildi.

        Yılmaz'ın "Meme Kanseri Risk Faktörleri" konulu eğitimi gerçekleştirerek, ailelerin zorlu sürecine destek olduğu kaydedilen açıklamada, "Özellikle doğru bilgi ihtiyacının yoğun ve önemli olduğu tedavi süreci, LÖSEV'in gönüllü uzmanlar eşliğinde sunduğu eğitim destekleri sayesinde ailelerin mücadelesini olumlu etkiliyor. Hasta ve hasta yakınlarının yalnız olmadıklarını bilmeleri, kendilerini geliştirmeleri ile aileler hayata daha sıkı bağlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Eğitimin ardından hasta ve yakınlara et ve et ürünlerinin dağıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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