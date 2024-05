Eskişehir LÖSEV'e kayıtlı hasta ve yakınlarına et ve et ürünleri dağıtıldı Eskişehir'de yaşayan Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı yüzlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünlerinin dağıtımının yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL