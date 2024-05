Ankara Savaşı kazılarında kılıç kesiği olan kemikler bulundu

Gezmiş olduğumuz köylerin çoğunda savaşın geçtiği tarihi verebilecek ok uçları, zırh deliciler, mızrak uçları, seramikler, at nalı ve sikkeler tespit ettik. Bunlar bize savaşın burada geçtiğini bir nevi ispatlamış olsa da yine savaşla ilgili arkeolojik verilere ihtiyacımız var. Köylüler ve yaşlılar toplu mezarların olabileceği noktasında bazı yerler gösterdiler. Yaklaşık 40 bin her iki taraftan toplamda şehit var. Biz 'şehit' diyoruz; çünkü iki taraf da Türk devleti, Timur ve Osmanlı İmparatorluğu.