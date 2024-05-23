Ankara Savaşı kazılarında kılıç kesiği olan kemikler bulundu

"ÇIPLAK AMA KIBLEYE DÖNÜK GÖMÜLMÜŞ"

Toplamda 10 toplu mezar tespit ettiklerini aktaran Albayrak, "İskeletlerin özellikle yan yana neredeyse üst üste gömülmüş olduğu ve çıplak olarak gömülmüş olduğunu tespit ettik. Çünkü bizim dinimiz bir İslam dini, bizim mezarlarımız hep belirli aralıklarla yapılmakta ve kefenle gömme olayı söz konusu. Fakat bu mezarlardaki iskeletler bütün olarak tamamıyla çıplak gömülmüş. Tabii bunun nedeni o dönemde gerek metal olsun, gerek askeri kıyafetlerin pahalı olması nedeniyle bunlar gömülmeden önce bu kıyafetler ve savaş aletleri ölen askerlerden toplanıyor, alınıyor ve askerler çıplak bir şekilde ama kıbleye dönük bir şekilde, İslami usulde gömülmüştü. Biz bunu tespit ettik. Almış olduğumuz örneklerle de karbon analizleri yapıldıktan sonra bize yaşını, ırkını ve cinsiyetinin ne olduğunu rahatlıkla verecek. O zaman diyebileceğiz ki; evet savaş, 1402 yılı, Ankara Savaşı, Çubuk Ovası'nda yapılmıştır" ifadelerini kullandı.