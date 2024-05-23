Balık yağı takviyesi sağlıklı kişilerde inme ve kalp hastalığı riskini artırabilir

İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verileri ele alan uluslararası araştırmacılar, 40 ile 69 yaş arasındaki, ortalama 12 yıl boyunca takip edilen 415 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, veri tabanına kayıtlı kişilerin yaklaşık üçte birinin düzenli olarak balık yağı takviyesi aldığını belirtti.

Balık yağı takviyesinin kalp rahatsızlığı bulunan kişilere faydalı olduğunu bildiren araştırmacılar, bu takviyelerin kalp sağlığı iyi olan kişilerde ise inme ve kalp rahatsızlığı riskini artırdığını ifade etti.