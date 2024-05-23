Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz.



Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/oGMVlbGXha — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 23, 2024

25'İNCİ KUYU OLDU

Bugün başlayan sondajla Göktepe-2 kuyusu Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25'inci kuyu oldu. Sondaj Sakarya Gaz Sahası'nda Romanya Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir bölgede gerçekleştiriliyor.