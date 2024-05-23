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        Haberler Ekonomi Enerji Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı - Enerji Haberleri

        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" açıklamalarında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:45
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        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
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        Fatih Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        25'İNCİ KUYU OLDU

        Bugün başlayan sondajla Göktepe-2 kuyusu Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25'inci kuyu oldu. Sondaj Sakarya Gaz Sahası'nda Romanya Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir bölgede gerçekleştiriliyor.

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