Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
Rize'nin Çayeli ilçesinde, trafikte seyir halinde olan iki sürücünün yol vermeme tartışması, iki tarafından açtığı ateşle bir anda kanlı düelloya dönüştü. Olayla H.G. omuzundan yaralanırken Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybetti
Rize'de, kan donduran olay Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde yaşandı. Eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. ile Ömer Sofu arasında trafikte yol vermeme iddiası üzerine tartışma çıktı.
İKİ SÜRÜCÜ DE BİRBİRİNE ATEŞ ETTİHayatını kaybeden Ömer Sofu.
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü birbirlerine silahla ateş etti.
BİR SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybederken, H.G ise ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
O anlar bir servisin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.