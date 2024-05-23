Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!

Rize'de, kan donduran olay Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde yaşandı. Eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. ile Ömer Sofu arasında trafikte yol vermeme iddiası üzerine tartışma çıktı.

İKİ SÜRÜCÜ DE BİRBİRİNE ATEŞ ETTİ Hayatını kaybeden Ömer Sofu. AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü birbirlerine silahla ateş etti.

BİR SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybederken, H.G ise ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.