Yapay zekâlı Michael Schumacher röportajına 200 bin Euro'luk tazminat
10 yıldır bitkisel hayatta bulunan efsanevi Formula 1 yarış pilotu Michael Schumacher'in ailesi, geçen yıl yapay zekâ tarafından üretilen bir röportaj nedeniyle Alman dergisinin yayıncılarından 200 bin Euro tazminat kazandı
Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'in ailesi geçen yıl yapay zekâ tarafından üretilen bir Schumacher röportajını basan derginin yayıncılarından 200 bin Euro tazminat kazandı.
Yedi dünya şampiyonluğu kazanan F1 pilotu Schumacher, Aralık 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya girdi ve o zamandan bu yana kamuoyuna hiçbir görüntüsü yansımadı.
Alman sporcuya, Cenevre Gölü'ndeki evlerinde bir sağlık personeli ekibi ve eşi Corinna bakıyor. Ancak sporcunun durumu hakkında kamuoyuyla fazla bilgi paylaşılmıyor.
Alman Die Aktuelle adlı dergi, Nisan 2023'te Michael Schumacher ile bir röportaj yayımladı ve derginin kapağında şampiyon yarışçının bir fotoğrafı kullanıldı.
Die Aktuelle yazıyı, "Michael Schumacher, ilk röportaj" başlığı altında yayımladı. Ancak Schumacher'in röportajda yer verilen sözlerinin yapay zekâ tarafından üretildiği ortaya çıktı.
DERGİ ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Yapay zekâ üretimi makale o dönemde geniş bir kesim tarafından kınanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Funke adlı medya grubuna ait olan Die Aktuelle'nin editörü, iki gün sonra görevden alınmıştı. Funke ayrıca yasal yollara başvuracağını açıklayan Michael Schumacher'in ailesinden de özür dilemişti.
Dün Michael Schumacher ailesinin sözcüsü, sahte röportajla ailenin ilgili 200 bin euro tazminat kazandığı haberini doğruladı.
Michael Schumacher'in durumunun gizli tutulması göz önüne alındığında, ailenin birçok yakın arkadaşının ve akrabalarının bile onun sağlık durumu hakkında fazla bir şey bilmediği düşünülünce, Die Aktuelle geçen yıl 15 Nisan'da 'özel röportajı' yayımlayınca büyük ses getirmişti.
Makale şöyle başlıyordu: Onunla bir kez konuştum. Ona gerçekte nasıl olduğunu sordum. Ve nihayet trajik kayak kazasından neredeyse 10 yıl sonra yanıtları aldım. Arkadaşlardan gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Ama ondan gelen cevaplar! 54 yaşındaki Michael Schumacher'den! İşte burada, inanılmaz röportaj! Tüm dünyanın uzun süredir sorduğu en yakıcı soruların yanıtlarıyla..."
RÖPORTAJIN SONUNDA 'SAHTE'LİĞİ AÇIKLANMIŞTI
İmzanın yer almadığı makale, alıntıların aslında sahte olduğunu ve Michael Schumacher ya da aileden herhangi biriyle konuşmadıklarını itiraf ederek, röportajın yapay zekâyla üretildiği söylenerek sona eriyordu.
F1 seyircileri, dergiyi "terbiyesizlikle" suçladı ve Schumacher ile konuştuğu iddiasını "utanç verici" bularak kınadı.
DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN
Michael Schumacher tüm zamanların en başarılı F1 pilotlarından biri olarak kayda geçti. 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 yıllarında şampiyonluk ünvanı aldı. Kariyeri boyunca 71 kez en hızlı etaba, 155 kez podyum çıkışına adını yazdırdı.
EŞİ BELGESELDE KONUŞTU
Ancak geçirdiği kaza sonucu yatağa bağımlı oluşuyla ailesi korumacı bir tutum sergiledi ve ünlü sporcunun durumu hakkında çok net bilgiler vermedi. 2021'de yayınlanan 'Schumacher' adlı belgeselde, sporcunun eşi Corinna, durumuna dair güncel bilgiyi paylaşarak, yaşadığı hayatı değiştiren yaralanmalar nedeniyle rehabilitasyona devam ettiğini açıkladı ve "Artık farklı ama burada" ifadesini kullandı.