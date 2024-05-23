Oğuzhan Genç yazdı: Bataklıkta açan çiçek...

Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan ligin diğer büyüklerinin finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nın hakkı verilmişti. Ortak alınan kararın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor tribünleri de tıklım tıklımdı. Ligde 3.'lüğü garantileyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı kendi koleksiyonundaki eksiği kapatmak için, genç teknik adam Serdar Topraktepe ise giydiği ateşten gömleği hakkını vererek ve ileride Beşiktaş'ın hoca adaylarından biri olduğunu gösterip teslim etmek için kenardaydı.

REKLAM Ligde son haftalarda rakibinden formda görünen Trabzonspor, adeta golle başladı. Beşiktaş'ın bu sezon alışılmış zincirleme hatalar serisinde, Onuachu yarı sahasından aldığı topla yürüye yürüye golünü attı, Beşiktaş savunması da tam kadro en iyi yerden izledi. Ancak golden sonra beklemeye çekilen Trabzonspor, Beşiktaş'ı da yavaş yavaş uyandırmaya başladı. Muleka ve Gedson'la yakalanan fırsatlarda Uğurcan Çakır devredeydi. Gelmeyen gol umutsuzluğu artırırken 45+2'de Salih Uçan'ın kazandırdığı penaltıda Ghezzal fileleri bularak Beşiktaş'ı devreye beraberlikle götürdü.

Soyunma odasına moralli giden Beşiktaş'ın geri dönüşü de muhteşem oldu. 54'te Muleka'nın klas asistinde yine Salih Uçan kafayla üstünlüğü getirdi. 62'de Ghezzal direği geçemezken, Trabzonspor ise 70'te Visca'nın vuruşunda önce Mert'e sonra da direğe takıldı. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk kutlamalarına başlarken 89'da sahneye çıkan Pepe, partinin tadını kaçırıyordu ki maç bitmemişti. Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinin hayal kırıklığı olan Musrati 90+4'teki füzesiyle partiye devam dedi.