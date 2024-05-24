Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
Mersin'inde akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde minibüs ve akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.
Minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Fotoğraf: AA
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 21 ADP 811 plakalı akaryakıt yüklü tanker ile 27 AHO 166 plakalı minibüs, Anamur-Gazipaşa D-400 kara yolu Uçarı Mahallesi'nde çarpıştı.
Fotoğraf: İHA
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.
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