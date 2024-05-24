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        Haberler Gündem Güncel Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı

        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı

        Mersin'inde akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:15
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        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde minibüs ve akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.

        Minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 21 ADP 811 plakalı akaryakıt yüklü tanker ile 27 AHO 166 plakalı minibüs, Anamur-Gazipaşa D-400 kara yolu Uçarı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Fotoğraf: İHA

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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