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        Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Eskişehir'de, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) destekleriyle 2'ncisi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde yürütülen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:28
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        Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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        Eskişehir'de, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) destekleriyle 2'ncisi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde yürütülen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ceylan Yavuz'un yanı sıra çeşitli kurumlardan temsilcilerin katıldığı açılış töreninde lise öğrencileri dans gösterileri sundu, tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.

        Bilim Fuarı'nda 66 öğrenci ve 15 danışman öğretmen yer aldı. Fuarda, lise öğrencilerinin ekolojik denge, kültürel miras ve değerler eğitimi kategorilerinde ürettiği 18 proje sunuldu.

        Törende konuşan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Sırrı Kabadayı, öğrencilerin fuarlar yoluyla bilimsel çalışmaların pratik halini gözlemleyebildiğini belirtti.

        Bilim fuarlarının araştırmacı ve meraklı insanların bilinçli yetişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Kabadayı, şunları söyledi:

        "Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız, ileride ülkemiz yararına olacak önemli çalışmaların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Sevgili öğrenciler, proje çalışmalarınızın her biri ilerideki başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağı olacaktır."

        Proje yürütücüsü Semra Çınar Deniz de fuarda yer alan öğrenci ve öğretmenlerle yoğun bir çalışma temposunun da sonuna geldiklerini dile getirdi.

        Öğrencilerin ilgi duydukları alanda çalışma yaparken bilimsel yöntemleri öğrendiğini anlatan Deniz, "Öğrenciler birçok yeni fikir oluşturdu. Onların bundan zevk aldığını düşünüyorum çünkü meslek liselerinin alet, ekipman mevcudiyeti gibi birtakım avantajları vardır. Şu anda pek çok ürünü kendi bölümlerimizde üretilmiş, piyasaya sürülmemiş haliyle görmekteyiz." dedi.

        Fuar, 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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