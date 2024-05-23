Ekonomide fren kredi kartında görüldü

Uygulanan makro ekonomi politikalarının masaya yatırıldığı programda başta yüksek faiz olmak üzere alınan önlemlerin ekonomi ve reel kesim üzerindeki yansımaları değerlendirildi. Programda global ekonomik gelişmeleri de yorumlayan Şekerci, başta faiz indirimleri ve jeopolitik riskler olmak üzere dış gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası yansımalarına ilişkin tahminlerini aktardı.

YÜKSEK FAİZİN REEL EKONOMİYE ETKİSİ NE?

Şekerci, enflasyon ve faiz başta olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağına ilişkin görüşlerini paylaşırken programın hedefine ulaşmasının önündeki engelleri de sıraladı. Şekerci programın başarılı olması için şart olan enflasyondaki düşüşü sağlamak için gerekli olan tüm aktörlerin reel gelirlerinin nasıl kısılacağına dair ipuçları verdi. Enflasyonda hangi aydan itibaren düşüş beklenebileceğini aktaran Şekerci, yine enflasyonu düşürmek için hayata geçirilen yüksek faizin reel ekonomiye şu anki etkilerini anlattı. Şekerci bu durumun ekonominin çarklarında hangi bozulmalara neden olduğunu belirterek hangi aşamaya kadar yüksek faiz ortamının süreceğine dair fikirlerini dile getirdi.