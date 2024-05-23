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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomide fren kredi kartında görüldü - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomide fren kredi kartında görüldü

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İş Portföy Yönetimi Ekonomisti Hande Şekerci oldu. Uygulanan makro ekonomi politikalarının masaya yatırıldığı programda başta yüksek faiz olmak üzere alınan önlemlerin ekonomi ve reel kesim üzerindeki yansımaları değerlendirildi. Programda global ekonomik gelişmeleri de yorumlayan Şekerci, başta faiz indirimleri ve jeopolitik riskler olmak üzere dış gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası yansımalarına ilişkin tahminlerini aktardı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 19:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:47
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        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
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        BULLS YATIRIM'ın sunduğu Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İş Portföy Yönetimi Ekonomisti Hande Şekerci oldu.

        Uygulanan makro ekonomi politikalarının masaya yatırıldığı programda başta yüksek faiz olmak üzere alınan önlemlerin ekonomi ve reel kesim üzerindeki yansımaları değerlendirildi. Programda global ekonomik gelişmeleri de yorumlayan Şekerci, başta faiz indirimleri ve jeopolitik riskler olmak üzere dış gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası yansımalarına ilişkin tahminlerini aktardı.

        YÜKSEK FAİZİN REEL EKONOMİYE ETKİSİ NE?

        Şekerci, enflasyon ve faiz başta olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağına ilişkin görüşlerini paylaşırken programın hedefine ulaşmasının önündeki engelleri de sıraladı. Şekerci programın başarılı olması için şart olan enflasyondaki düşüşü sağlamak için gerekli olan tüm aktörlerin reel gelirlerinin nasıl kısılacağına dair ipuçları verdi. Enflasyonda hangi aydan itibaren düşüş beklenebileceğini aktaran Şekerci, yine enflasyonu düşürmek için hayata geçirilen yüksek faizin reel ekonomiye şu anki etkilerini anlattı. Şekerci bu durumun ekonominin çarklarında hangi bozulmalara neden olduğunu belirterek hangi aşamaya kadar yüksek faiz ortamının süreceğine dair fikirlerini dile getirdi.

        KREDİ KARTI HARCAMALARI NE ANLATIYOR?

        Şekerci, ekonomide beklenen frenin nasıl gelişeceğini, sert mi yumuşak mı olacağını tahmin ederken başta kredi kartları olmak üzere bu soğumanın izlerinin belirli alanlarda görülüp görülmediğini açıkladı. Diğer yandan Şekerci, daha az büyümesi öngörülen ekonomide bütçe gerçekleşmelerinin nasıl olacağını da hesaplıyor. Tasarruf ve gelir hedefine ulaşılması için neler yapılması gerektiğini dile getiren Şekerci, Merkez Bankası'nın bugün aldığı zorunlu karşılıkların artırılması kararını da değerlendirdi.

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        #ENFLASYON
        #merkez bankası
        #kredi kartı
        #FAİZ
        #döviz
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