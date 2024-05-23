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        Eskişehir'de sağanak ulaşımı aksattı

        Eskişehir'de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:17
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        Eskişehir'de sağanak ulaşımı aksattı
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        Eskişehir'de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.

        Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.

        Çifteler ilçesinde ise bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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