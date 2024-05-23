Eskişehir'de sağanak ulaşımı aksattı

Eskişehir'de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.

Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.

Çifteler ilçesinde ise bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.