37'lik Mertens rekor peşinde!
Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, Konyaspor maçında forma giymesi halinde kendi rekorunu egale edecek.
Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi oldu.
Belçikalı futbolcu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sarı-kırmızılıların şampiyonluk mücadelesine önemli katkı sağladı.
37 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın tüm kulvarlarda oynadığı 55 maçın 50'sinde görev aldı. Tecrübeli futbolcu, bu istikrarıyla takımın en çok süre alan dördüncü oyuncusu oldu.
Bu süreçte 12 kez fileleri havalandıran Mertens, 15 de asist yaparak 27 gole doğrudan katkı sağladı.
Dries Mertens, Tümosan Konyaspor'a karşı forma giymesi halinde bu sezon 51'inci maçına çıkacak.
Belçikalı futbolcu böylece, kariyerinde bir sezonda en çok karşılaşmada görev alma rekorunu tekrarlayacak.