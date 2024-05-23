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        Haberler Gündem Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 22:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:18
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        Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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        Şinasi Tolga Çekiş (22) idaresindeki otomobil, Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Mahmut Kezer (59) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Kezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kezer'in eşi Maynur Kezer (51) sıkıştığı otomobilden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Maynur Kezer ve diğer otomobilin sürücüsü Çekiş ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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