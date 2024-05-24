Büyükçekmece'de karısını öldüren adam intihar etti
İstanbul Büyükçekmece'de karısını silahla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar etti. 3 çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Büyükçekmece'de bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Dünya Sokak'taki bir binada oturan Şinasi Ç, eşi Ayşe Ç'yi silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.
ÇİFTİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiği belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenazeler, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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