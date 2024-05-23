Üsküdar'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri gitti. Yapılan çalışmalarda olayın detayları ortaya çıktı. Buna göre iki aile arasındaki sürtüşme, dün yaşanan çocukların kavgasından kaynaklandı. .Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri gitti. Geniş çaplı soruşturma başlatırken İstanbul Valiliği’nde olayla ilgili açıklama geçildi. Olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada şöyle; ‘23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir BARIŞ YEMEĞİ ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ Yaşanan bu silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. İddialara göre iki grubun çocukları arasında dün bir kavga oldu ve bu kavga sonucunda iki aile arasında tartışma yaşandı. Bugün ise iki aile arasında dün yaşanan çocuk kavgası için barış buluşması oldu. Barış buluşması bu akşam saatlerinde Üsküdar’daki pastanede yapıldı. Yaklaşık 40 kişilik iki grubun barış buluşmasında önce tartışma yaşandı. Ardından tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada aynı gruptan olan Tamer Kazan, Okan Güner ile karşı gruptan olan Veli Hakan Karataş hayatını kaybetti.