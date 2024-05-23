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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

        Son dakika haberi İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

        Üsküdar'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İki aile arasındaki sürtüşme dün yaşanan çocukların da kavgasıyla alevlenerek 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İki kişi gözaltına alındı... Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 23.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:44
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        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
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        Üsküdar'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri gitti. Yapılan çalışmalarda olayın detayları ortaya çıktı. Buna göre iki aile arasındaki sürtüşme, dün yaşanan çocukların kavgasından kaynaklandı. .Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri gitti. Geniş çaplı soruşturma başlatırken İstanbul Valiliği’nde olayla ilgili açıklama geçildi. Olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada şöyle;

        ‘23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir

        BARIŞ YEMEĞİ ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

        Yaşanan bu silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. İddialara göre iki grubun çocukları arasında dün bir kavga oldu ve bu kavga sonucunda iki aile arasında tartışma yaşandı. Bugün ise iki aile arasında dün yaşanan çocuk kavgası için barış buluşması oldu. Barış buluşması bu akşam saatlerinde Üsküdar’daki pastanede yapıldı. Yaklaşık 40 kişilik iki grubun barış buluşmasında önce tartışma yaşandı. Ardından tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada aynı gruptan olan Tamer Kazan, Okan Güner ile karşı gruptan olan Veli Hakan Karataş hayatını kaybetti.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ve Canpaşa Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

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