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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi

        Galatasaray Kulübü, Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:50
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        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Sportif A.Ş.yöneticileri, futbolcular ve teknik kadro, aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte buluşarak keyifli anlar yaşadı.

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        İşte Galatasaray'ın özel etkinliğinin kareleri...

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