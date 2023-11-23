Eskişehir'de aranan 23 kişi yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Kasım'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Teknolojik imkanlardan istifade edilerek yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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