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        Eskişehir'de aranan 23 kişi yakalandı

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:58
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        Eskişehir'de aranan 23 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Kasım'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

        Teknolojik imkanlardan istifade edilerek yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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