Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polis ekipleri kaçak silah atölyesine dönüştürülen eve baskın yaptı

        Eskişehir'de polis ekiplerince, kaçak silah imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de polis ekipleri kaçak silah atölyesine dönüştürülen eve baskın yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de polis ekiplerince, kaçak silah imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde kaçak silah üretildiği bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı.

        Silah atölyesine dönüştürüldüğü belirlenen adresteki aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 24 silah sürgüsü, 15 silah gövdesi, 10 namlu, taşlama motoru, matkap, hassas terazi, çok sayıda şarjör ve imalatta kullanılan malzemeler ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de aranan 23 kişi yakalandı
        Eskişehir'de aranan 23 kişi yakalandı
        Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor
        Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor
        Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı'na 500 fidan dikildi
        Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı'na 500 fidan dikildi
        Prof. Dr. Görenek, Amerikan Kardiyoloji Birliği Kongresi'nde oturum yönetti
        Prof. Dr. Görenek, Amerikan Kardiyoloji Birliği Kongresi'nde oturum yönetti
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutukland...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutukland...