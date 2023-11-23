Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, Türk milletinin insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğretmenler sayesinde medeniyet yürüyüşüne azimle devam edeceğini belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler, Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir." sözünü anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı'na dönüşmesi ise siz değerli öğretmenlerimizin emek ve gayretleriyle gerçekleşecektir. Gece gündüz demeden, binbir emek ve özveriyle ülkemizin her köşesinde ilim ve irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını öğrencilerimize aşılamak için büyük azim ve kararlılıkla görev yapan bütün öğretmenlerimizi, eğitim yöneticilerimizi ve deneticilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."