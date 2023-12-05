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        Grafik sanatçısı atıkları kağıda dönüştürerek eserlerinde kullanıyor

        Eskişehir'de grafik sanatçısı Hülya Avdan, yumurta kolisi, kullanılmış ambalaj ve eski fatura gibi malzemeleri geri dönüştürerek eserlerinde kullanmak üzere kağıt üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:59
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        Grafik sanatçısı atıkları kağıda dönüştürerek eserlerinde kullanıyor
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        Eskişehir'de grafik sanatçısı Hülya Avdan, yumurta kolisi, kullanılmış ambalaj ve eski fatura gibi malzemeleri geri dönüştürerek eserlerinde kullanmak üzere kağıt üretiyor.

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğretim görevlisiyken 2019 yılında emekliye ayrılan 55 yaşındaki Avdan, yüksek lisans eğitimini sürdürdüğü dönemde atık malzemelerden kağıt yapımını öğrendi.

        Emekliliğinin ardından araştırma sürecine giren Avdan, biriktirdiği ve tanıdıklarının getirdiği yumurta kolisi, kullanılmış ambalaj, eski fatura ile ilaç prospektüsü gibi atık malzemelerden 4 yıldır kağıt elde ediyor.

        Şimdiye kadar evindeki küçük atölyesinde 70 civarında geri dönüşüm kağıt yapan, böylece "Sıfır Atık Projesi"ne de destek olan Avdan, ürettiği kağıtları kolaj ve baskı resim çalışmalarında değerlendiriyor.

        Hülya Avdan, AA muhabirine, genelde mürekkepsiz atıkları kullandığını söyledi.

        Yaptığı kağıtlara renk ve desen vermek için çeşitli malzemelerden yararlandığını anlatan Avdan, "Peçetelerdeki desenleri kullandım. Bazen organik, boyar maddeleri de kullanıyorum." dedi.

        Avdan, kağıt üretiminde öncelikle malzemeleri küçük parçalara ayırıp iki gün suda beklettikten sonra blender yardımıyla hamur haline getirdiğini anlattı.

        Bu malzemeyi büyük bir kaba alarak özel bir aparatla sudan ayrıştırdığını dile getiren Avdan, "Böylece malzeme homojen olarak yayılıyor. Kumaşın üzerinde kurutmamızın ardından kağıtlarımızı elde ediyoruz." diye konuştu.

        Avdan, geri dönüştürdüğü kağıtları farkındalık için sanatsal çalışmalarında kullandığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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